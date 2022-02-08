Посольство США рассматривает возможность переезда на запад Украины в случае возможного вторжения РФ – СМИ

Издание пишет, что посольство "присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России". При этом источник отметил, что пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, но "активно обсуждается переезд куда-то на запад Украины".
Представитель Госдепартамента сказал в комментарии изданию, что на данный момент "нет никаких объявлений" по этому вопросу. Он отметил, что посольство США в Киеве остается открытым для предоставления большинства консульских услуг. В то же время Госдеп советует гражданам США рассмотреть возможность выезда из Украины.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников. Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.