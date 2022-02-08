Посольство США рассматривает возможность переезда на запад Украины в случае возможного вторжения РФ – СМИ

Пока решение о возможном переезде посольства США не принято, сообщает СМИ Фото: EPA

Издание пишет, что посольство "присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России". При этом источник отметил, что пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, но "активно обсуждается переезд куда-то на запад Украины".

Представитель Госдепартамента сказал в комментарии изданию, что на данный момент "нет никаких объявлений" по этому вопросу. Он отметил, что посольство США в Киеве остается открытым для предоставления большинства консульских услуг. В то же время Госдеп советует гражданам США рассмотреть возможность выезда из Украины.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.