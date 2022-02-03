США призвали Россию выполнять свои обязательства по прекращению огня на Донбассе не на словах, а на деле

На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, напомнили в посольстве США в Киеве Фото: EPA

Об этом говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Twitter 2 февраля.

В посольстве США в Украине отреагировали на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" с помощью беспилотника.

Как отметили в Госпогранслужбе Украины, "для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ".

Пограничники рассказали, что потерь среди личного состава нет. При этом одного из военнослужащих от ранения осколком гранаты спас металлический жетон.

Видео обстрела КПВВ "Гнутово" опубликовал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", – говорится в сообщении американского диппредставительства.

Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані * сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ “Гнутове”, піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 2, 2022