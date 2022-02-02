Украина получила запрос США на назначение нового посла и начала процедуру согласования – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", – сказал глава МИД.

Контекст:

Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

31 января СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что кандидатуру Бринк пока проверяют, а 1 февраля американский канал CBS News сообщил, что Киев одобрил назначение Бринк.