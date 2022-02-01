Украина одобрила кандидатуру нового посла США – СМИ

Пока официального объявления от президента США Джо Байдена о выдвижении кандидатуры Бринк не было.
Канал отметил, что Украина готовит официальные документы для Госдепартамента США, и после их получения администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Также, по данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал кандидатуру Бринк с украинскими официальными лицами во время визита в Киев в январе.
По данным CBS News, выбор кандидатуры "обусловлен тем, что напряженность в отношениях между Украиной и Россией накаляется, поскольку Россия стягивает войска вблизи Украины".
31 января СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что кандидатуру Бринк пока проверяют.
Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.