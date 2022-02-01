Украина одобрила кандидатуру нового посла США – СМИ

Пока официального объявления от президента США Джо Байдена о выдвижении кандидатуры Бринк не было.

Канал отметил, что Украина готовит официальные документы для Госдепартамента США, и после их получения администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Также, по данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал кандидатуру Бринк с украинскими официальными лицами во время визита в Киев в январе.

По данным CBS News, выбор кандидатуры "обусловлен тем, что напряженность в отношениях между Украиной и Россией накаляется, поскольку Россия стягивает войска вблизи Украины".

31 января СМИ сообщали, что Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что кандидатуру Бринк пока проверяют.