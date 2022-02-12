Разведка США считает, что войска РФ могут использовать девять маршрутов вторжения в Украину по двум сценариям – СМИ

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной Фото: EPA

Канал заявил, что танки "потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов".

По данным разведки, Россия уже развернула почти 100 из 168 батальонно-тактических групп вооруженных сил, состоящих из 800–900 военнослужащих каждая, и "каждый день их становится больше", а президент РФ Владимир Путин "направил персонал и оборудование шести из семи российских подразделений спецназа по 250–300 бойцов".

Согласно оценкам разведки, есть два наиболее обширных сценария вторжения, они предполагают одновременную атаку с нескольких сторон. Согласно одному из сценариев, российские военные могут захватить большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр.

"Еще более агрессивный вариант" добавляет два маршрута возможной атаки с севера и окружение Киева. Он может включать артиллерийский огонь, радиоэлектронную борьбу и "возможное продвижение наземных войск на юг из Беларуси в сторону Житомира и на восток в Киев". Также сценарий предполагает еще один маршрут из России вокруг Чернобыля в столицу.

Американские разведчики оценивают число возможных потерь среди гражданского населения около 50 тыс. погибших и раненых.