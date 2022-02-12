Разведка США считает, что войска РФ могут использовать девять маршрутов вторжения в Украину по двум сценариям – СМИ

Канал заявил, что танки "потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов".
По данным разведки, Россия уже развернула почти 100 из 168 батальонно-тактических групп вооруженных сил, состоящих из 800–900 военнослужащих каждая, и "каждый день их становится больше", а президент РФ Владимир Путин "направил персонал и оборудование шести из семи российских подразделений спецназа по 250–300 бойцов".
Согласно оценкам разведки, есть два наиболее обширных сценария вторжения, они предполагают одновременную атаку с нескольких сторон. Согласно одному из сценариев, российские военные могут захватить большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр.
"Еще более агрессивный вариант" добавляет два маршрута возможной атаки с севера и окружение Киева. Он может включать артиллерийский огонь, радиоэлектронную борьбу и "возможное продвижение наземных войск на юг из Беларуси в сторону Житомира и на восток в Киев". Также сценарий предполагает еще один маршрут из России вокруг Чернобыля в столицу.
Американские разведчики оценивают число возможных потерь среди гражданского населения около 50 тыс. погибших и раненых.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.