Две парламентские фракции требуют срочно созвать закрытое заседание Рады в связи с угрозой вторжения РФ

В пресс-службе отметили, что сегодня прошла встреча руководства двух политических партий и фракций в парламенте с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. На 13.00 назначена еще одна встреча – по срочному заседанию согласительного совета и возможному внеочередному заседанию парламента.

Как пояснил лидер партии, нардеп фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, депутаты попросили, чтобы спикер созвал заседание согласительного совета, так как согласительный совет может объявлять внеочередные заседания.

"Мы подчеркнули, что сегодня в этой ситуации, когда эвакуируются посольства, когда иностранные государства призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, когда обнародуются планы направления ударов России, в том числе с планами оцепления наших войск, мы считаем преступным любое бездействие", – заявил Порошенко.

Фракції демократичної опозиції вимагають від Стефанчука негайно скликати Верховну Раду з питань оборони держави – Порошенкоhttps://t.co/QdfIuycOmR pic.twitter.com/BqwQlCaF4S — Європейська Солідарність (@Euro_Solidarity) February 12, 2022

Он обратился к другим фракциям и депутатским группам с призывом поддержать эту инициативу и "вооружить украинцев абсолютно четким тщательным планом наших дальнейших действий", а правительство и президента Владимира Зеленского – принять участие в заседании.

"Заседание должно носить закрытый характер. Провести и разработать коммуникационную стратегию для того, чтобы проинформировать общество о дальнейших действиях власти для защиты людей", – сказал Порошенко.

При этом он призвал не паниковать. "Украина способна дать отпор. А наши решительные и эффективные действия будут способствовать остановке агрессора так, как мы это сделали в 2014-м", – убежден пятый президент.

Политик также потребовал от Зеленского сегодня же созвать СНБО при участии лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. "У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО", – добавил он.

Порошенко считает, что Украина также должна инициировать заседание Совбеза ООН.