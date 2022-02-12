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ВОЙНА В УКРАИНЕ

КГГА утвердила план эвакуации населения из Киева в случае полномасштабного вторжения РФ

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По данным КГГА, в каждом районе города созданы комиссии по эвакуации
По данным КГГА, в каждом районе города созданы комиссии по эвакуации
Фото: depositphotos.com

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения российской армии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщила 11 февраля пресс-служба КГГА.

Как пишут в администрации, в Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.

Кличко отметил, что если несколько лет назад в Киеве было 1,5 тыс. укрытий, то за это время их количество возросло втрое. В фонд защитных сооружений входят более 500 хранилищ на объектах критической инфраструктуры, которые предназначены для защиты работающей смены, и около 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов). С их расположением можно ознакомиться на карте, созданной КГГА.

"В случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и защитить население", – подчеркнул Кличко.

Мэр сообщил, что городские службы и объекты критической инфраструктуры столицы сейчас работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют 13,5 тыс. личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", – сказал Кличко. 

Он отметил, что в последние две недели проходят тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как поступать различным учреждениям в случае чрезвычайной ситуации. Также столица совершенствует систему оповещения. 

Кроме того, Киев договорился с НЭК "Укрэнерго" о дополнительном производстве электроэнергии на столичных ТЭЦ. 

"Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия мобильной связи и интернета", – утверждает Кличко.

Население Киева составляет, по данным Кабмина на 2019 год, 3,7 млн человек. Кличко в конце января говорил, что киевские бомбоубежища могут вместить более 2 млн людей.

Ключевым бомбоубежищем в Киеве, по словам Кличко, в случае необходимости будет метрополитен.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Теги: Киев, Виталий Кличко, метро, КГГА, бомбоубежище, эвакуация, вторжение, российская агрессия, инфраструктура, население, метрополитен, мэр
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