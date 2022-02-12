КГГА утвердила план эвакуации населения из Киева в случае полномасштабного вторжения РФ

Как пишут в администрации, в Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.

Кличко отметил, что если несколько лет назад в Киеве было 1,5 тыс. укрытий, то за это время их количество возросло втрое. В фонд защитных сооружений входят более 500 хранилищ на объектах критической инфраструктуры, которые предназначены для защиты работающей смены, и около 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов). С их расположением можно ознакомиться на карте, созданной КГГА.

"В случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и защитить население", – подчеркнул Кличко.

Мэр сообщил, что городские службы и объекты критической инфраструктуры столицы сейчас работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют 13,5 тыс. личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", – сказал Кличко.

Он отметил, что в последние две недели проходят тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как поступать различным учреждениям в случае чрезвычайной ситуации. Также столица совершенствует систему оповещения.

Кроме того, Киев договорился с НЭК "Укрэнерго" о дополнительном производстве электроэнергии на столичных ТЭЦ.

"Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия мобильной связи и интернета", – утверждает Кличко.

Население Киева составляет, по данным Кабмина на 2019 год, 3,7 млн человек. Кличко в конце января говорил, что киевские бомбоубежища могут вместить более 2 млн людей.

Ключевым бомбоубежищем в Киеве, по словам Кличко, в случае необходимости будет метрополитен.