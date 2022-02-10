Офис генпрокурора опровергает эвакуацию документов. В сети писали, что архивы вывезли во Львов

"В Офисе генпрокурора проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников, и мест их хранения. Указанные действия не связаны с эвакуацией документов в другие места", – говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что сервера, которые обеспечивают работу Единого реестра досудебных расследований, тоже не перемещались и остаются на своих местах.

"Все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме", – подчеркивается в сообщении.

Перед этим редактор портала Naspravdi.today Владимир Бойко писал в Facebook, что в ОГП "началась эвакуация".

"Во Львов уже уехали общий архив, личные дела сотрудников и документация управления обеспечения охраны государственной тайны", – заявил он и опубликовал фото мешков с документами.