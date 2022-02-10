В Пентагоне и Белом доме прокомментировали информацию СМИ о планах эвакуации граждан США из Украины

Кирби: Никаких активных действий по военной эвакуации американских граждан из Украины не предпринимается Фото: EPA

Она отметила, что пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину.

Псаки напомнила, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Украину.

"Люди должны понимать, что Соединенные Штаты обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, в том числе и потому, что это был конец 20-летней войны. Мы заканчивали войну; мы не пытались предотвратить войну, как в данном случае", - заявила прессс-секретарь.

Спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге 9 февраля также заявил, что США не планируют эвакуацию американцев из Украины.

"Я думаю, вы слышали, как мы постоянно говорим, что никаких активных действий по военной эвакуации американских граждан из Украины не предпринимается. Государственный департамент был чрезвычайно последовательным и четким в предупреждении американцев от поездок в Украину. А сам президент [Джо Байден] буквально на днях посоветовал американцам покинуть Украину, учитывая нынешнюю напряженность", – сказал он.

По словам Кирби, сейчас есть много способов для граждан США самим выехать из Украины.

9 февраля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден одобрил разработанный Пентагоном план эвакуации американцев из Украины в случае вторжения российских войск. План Пентагона, по данным СМИ, предусматривает, что в случае вторжения эвакуировать американцев будут военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, размещенные в Польше. В ближайшие дни они начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные постройки на польско-украинской границе, заявило издание.