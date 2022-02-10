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В Пентагоне и Белом доме прокомментировали информацию СМИ о планах эвакуации граждан США из Украины

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Кирби: Никаких активных действий по военной эвакуации американских граждан из Украины не предпринимается
Кирби: Никаких активных действий по военной эвакуации американских граждан из Украины не предпринимается
Фото: EPA

США не планируют эвакуацию американских граждан из Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 9 февраля, ее речь опубликована на сайте американской администрации.

Она отметила, что пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. 

Псаки напомнила, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Украину.

"Люди должны понимать, что Соединенные Штаты обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, в том числе и потому, что это был конец 20-летней войны. Мы заканчивали войну; мы не пытались предотвратить войну, как в данном случае", - заявила прессс-секретарь.

Спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге 9 февраля также заявил, что США не планируют эвакуацию американцев из Украины.

"Я думаю, вы слышали, как мы постоянно говорим, что никаких активных действий по военной эвакуации американских граждан из Украины не предпринимается. Государственный департамент был чрезвычайно последовательным и четким в предупреждении американцев от поездок в Украину. А сам президент [Джо Байден] буквально на днях посоветовал американцам покинуть Украину, учитывая нынешнюю напряженность", – сказал он.

По словам Кирби, сейчас есть много способов для граждан США самим выехать из Украины.

9 февраля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден одобрил разработанный Пентагоном план эвакуации американцев из Украины в случае вторжения российских войск. План Пентагона, по данным СМИ, предусматривает, что в случае вторжения эвакуировать американцев будут военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, размещенные в Польше. В ближайшие дни они начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные постройки на польско-украинской границе, заявило издание.

Контекст:

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

В МИД Украины решение Госдепа об отъезде семей сотрудников посольства в Киеве назвали преждевременным"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", – заявил спикер МИД Олег Николенко.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы нового вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Пентагон, Джен Псаки, Белый дом, эвакуация, российская агрессия, война в Украине, Джон Кирби
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