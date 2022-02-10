Украина потеряла $280 млрд за шесть лет войны с Россией – Центр деловых и экономических исследований США

Анализ был составлен на заказ правительства Украины. Эксперты подсчитали, что война ежегодно обходилась Украине в 19,9% ее довоенного ВВП, или до $40 млрд в год с 2014 года.

По оценкам аналитиков, одна только оккупация Крыма Россией в 2014 году стоила стране до $58 млрд. Война на Донбассе в общем лишила Украину $102 млрд.

Продолжающийся конфликт оказал существенное влияние на экономику Украины. Из-за него снизилось доверие инвесторов к экономике страны, что, в свою очередь, привело к потере инвестиций в размере $72 млрд или до $10,3 млрд в год. В то же время продолжающееся снижение экспорта страны привело к общим потерям до $162 млрд в период с 2014-го по 2020 год.

Финансы государственного сектора Украины также пострадали: потерянные налоговые поступления составили до $48,5 млрд в период с 2014-го по 2020 год. В сочетании с предполагаемыми дополнительными военными расходами в размере до $14,9 млрд, которые в противном случае не были бы необходимы, CEBR считает, что Украина могла бы потратить до $63,3 млрд на невоенную деятельность за этот период, если бы не война на Донбассе.