Бутусов: После прихода к власти Зеленского ни один из террористов и российских командиров на Донбассе не был уничтожен

Он напомнил, что в феврале 2017 года под кроватью командира батальона "Сомали" 1-го корпуса ВС РФ, полковника "ДНР" Михаила Толстых (позывной "Гиви") сработала радиоуправляемая мина, от взрыва которой боевик погиб.

"Предатель Родины и убийца украинцев Толстых был уничтожен в результате спецоперации 5-го управления департамента контрразведки СБУ. А указ на ликвидацию "Гиви" издал президент Петр Порошенко", – написал Бутусов.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил со службы руководителей этой спецоперации.

"Позорная политика Зеленского по примирению с российскими агрессорами провалилась. И теперь Зеленский должен задуматься – есть ли польза его почти трехлетних попыток посмотреть в глаза Путину? Или все-таки нужно снова начинать точечную ликвидацию российских командиров? Хочется верить, что будут времена, когда россияне снова будут ощущать опасность на каждом шагу в захваченных украинских городах, и что российских вожаков будут доставать прямо на их базах", – заключил Бутусов.