Боевики придумали новый повод не открывать КПВВ, требуют контакты санврачей – Гармаш

По его словам, представители "ЛНР" и "ДНР" придумали новый повод не открывать контрольные пункты въезда-выезда. Представители оккупационных администраций потребовали прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений".

"Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID-19. Мы не требуем никаких справок о вакцинации. Поэтому не понятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтобы ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их так же, как мы, – и все", – прокомментировал Гармаш.

Он сообщил, что представители оккупационных администраций выдвинули требования к обмену пленными.

"Несмотря на то, что обмен всех на всех, без каких либо предусловий, прямо записан в Минских соглашениях, они требуют то процессуальной очистки тех, кого мы им уже передали, то вообще принятия закона об амнистии. Хотя одно с другим абсолютно не вяжется. То есть просто нет политической воли сделать то, что Россия обязалась выполнить, подписавшись под "Минском", – подчеркнул Гармаш.