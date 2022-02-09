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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики придумали новый повод не открывать КПВВ, требуют контакты санврачей – Гармаш

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Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое"
Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое"
Фото: dpsu.gov.ua

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш 9 февраля в Facebook сообщил об итогах заседания ТКГ.

По его словам, представители "ЛНР" и "ДНР" придумали новый повод не открывать контрольные пункты въезда-выезда. Представители оккупационных администраций потребовали прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений".

"Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID-19. Мы не требуем никаких справок о вакцинации. Поэтому не понятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтобы ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их так же, как мы, – и все", – прокомментировал Гармаш.

Он сообщил, что представители оккупационных администраций выдвинули требования к обмену пленными.

"Несмотря на то, что обмен всех на всех, без каких либо предусловий, прямо записан в Минских соглашениях, они требуют то процессуальной очистки тех, кого мы им уже передали, то вообще принятия закона об амнистии. Хотя одно с другим абсолютно не вяжется. То есть просто нет политической воли сделать то, что Россия обязалась выполнить, подписавшись под "Минском", – подчеркнул Гармаш.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/4213320595434724

Контекст:

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник 10 октября подписал "указ", ужесточающий правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.

Кабмин 29 декабря смягчил требования для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ – теперь им не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".

До лета 2021 года люди, которые вынужденно выезжают на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину, могли быть оштрафованы Госпогранслужбой Украины на сумму от 1700 грн до 5100 грн, но в июле вступил в силу закон, который временно отменил эту норму.

В МВД Украины 2 января 2022 года заявили, что представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение в пяти из семи дорожных коридоров: в соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00. Но ежедневно пропуск через линию разграничения происходит только в КПВВ "Станица Луганская", в районе КПВВ "Новотроицкое" боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. 

Теги: Украина, боевики, ДНР, война в Украине, ЛНР, ограничения, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, самоизоляция, ТКГ
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