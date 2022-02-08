Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, отметили в штабе ООС Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Позиции защитников Пивденного, Водяного, Невельского и Песок (дважды) российские наемники обстреливали из стрелкового оружия, – говорится в сообщении. – В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

По состоянию на 7.00 утра 8 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.