9 февраля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"9 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел", – рассказали в пресс-центре.

10 февраля по состоянию на 7.00 "со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

8 февраля боевики трижды нарушили режим прекращения огня.