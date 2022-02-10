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ВОЙНА В УКРАИНЕ

9 февраля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В среду, 9 февраля, боевики на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 10 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"9 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел", – рассказали в пресс-центре.

10 февраля по состоянию на 7.00 "со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/309485554540095

8 февраля боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: Донбасс, оккупация, боевики, перемирие, гранатомет, Водяное, обстрелы, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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