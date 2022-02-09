ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Главная цель встречи в нормандском формате – разблокировать работу ТКГ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Все стоит на месте дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед
Кулеба: Все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед
Фото: ЕРА

Основная цель украинской делегации на встрече политических советников в нормандском формате, которая состоится 10 февраля в Берлине, – добиться разблокирования работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 9 февраля на брифинге, который в Facebook транслировал МИД Украины.

"План-максимум – разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот сегодня я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне поступают сообщения – отчеты [прошедшего сегодня] заседания ТКГ. И я снова вижу, что все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед. Поэтому необходимо разблокировать работу ТКГ. И потому нужна политическая воля РФ. Именно над этим завтра и будем работать", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в случае разблокирования работы ТКГ приоритетом будет безопасность, а следом – гуманитарные вопросы.

"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается задачей номер один", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/477547380561252/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Теги: Россия, Украина, Берлин, переговоры, боевики, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война в Украине, безопасность, война на Донбассе, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос
"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос
54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain
54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain
"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице
"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице
"Неплохая пара бы вышла", "Не привыкли рано вставать". Менеджер Ани Лорак показал, как 43-летняя певица выглядит утром
"Неплохая пара бы вышла", "Не привыкли рано вставать". Менеджер Ани Лорак показал, как 43-летняя певица выглядит утром
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (107509)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (78950)
3
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (78835)
4
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (60421)
5
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (60333)
6
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (46314)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (42249)
8
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (34260)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS