Кулеба: Главная цель встречи в нормандском формате – разблокировать работу ТКГ

Кулеба: Все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед Фото: ЕРА

"План-максимум – разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот сегодня я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне поступают сообщения – отчеты [прошедшего сегодня] заседания ТКГ. И я снова вижу, что все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед. Поэтому необходимо разблокировать работу ТКГ. И потому нужна политическая воля РФ. Именно над этим завтра и будем работать", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в случае разблокирования работы ТКГ приоритетом будет безопасность, а следом – гуманитарные вопросы.

"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается задачей номер один", – подчеркнул министр.