ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Заболевший COVID-19 Ермак готовится к встрече в нормандском формате – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Безусловно, идеальный сценарий чтобы эта встреча состоялась именно физически
Кулеба: Безусловно, идеальный сценарий – чтобы эта встреча состоялась именно физически
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который заболел COVID-19, продолжает подготовку к встрече в нормандском формате, где должен представлять украинскую сторону. Об этом 4 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который в Facebook транслировал МИД Украины.

"Безусловно, идеальный сценарий – чтобы эта встреча состоялась именно физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям, ничто не заменит личной встречи. Будем надеяться, что [Ермак] поправится к моменту этой командировки. Если нет – будут приняты соответствующие решения в зависимости от ситуации", – сказал Кулеба.

По его словам, накануне Ермак провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.

"Несмотря на болезнь, Андрей Ермак остается на связи и находится полностью в рабочем процессе. Вчера, в частности, под его председательством онлайн состоялось совещание для подготовки встречи советников в нормандском формате, поэтому он ни в коем случае не прекратил работу над подготовкой этой встречи", – отметил министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1991755980995977/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил 31 января, что следующая встреча советников "Нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война на Донбассе, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Люблю это божественное тело!" 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
"Люблю это божественное тело!" 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (54929)
2
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (51620)
3
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (50895)
4
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (46062)
5
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (34150)
6
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце (27835)
7
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера (25823)
8
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах (24529)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS