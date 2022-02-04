Заболевший COVID-19 Ермак готовится к встрече в нормандском формате – Кулеба

"Безусловно, идеальный сценарий – чтобы эта встреча состоялась именно физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям, ничто не заменит личной встречи. Будем надеяться, что [Ермак] поправится к моменту этой командировки. Если нет – будут приняты соответствующие решения в зависимости от ситуации", – сказал Кулеба.

По его словам, накануне Ермак провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.

"Несмотря на болезнь, Андрей Ермак остается на связи и находится полностью в рабочем процессе. Вчера, в частности, под его председательством онлайн состоялось совещание для подготовки встречи советников в нормандском формате, поэтому он ни в коем случае не прекратил работу над подготовкой этой встречи", – отметил министр.