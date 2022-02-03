Ермак заявил, что заразился COVID-19

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги", – заявил он.
Ермак уже болел COVID-19 в ноябре 2021 года.
На следующей неделе в Париже состоится встреча советников лидеров "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия), украинскую сторону на ней должен представлять Ермак.