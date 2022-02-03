Ермак заявил, что заразился COVID-19

Ермак: Коронавирус все еще очень коварен Фото: EPA

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги", – заявил он.