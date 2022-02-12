ЕС и США отказались от планов отключить Россию от SWIFT в случае ее вторжения в Украину – Reuters

Предполагается, что санкции будут нацелены на крупные российские банки, в частности – на поддерживаемые государством ВТБ и "Сбербанк", и на контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов. Кроме этого, ограничительные меры могут быть введены против конкретных российских олигархов, сообщили источники агентства.

ВТБ и "Сбербанк" уже находятся под секторальными санкциями минфина США. Новые санкции могут ввести против них еще больше ограничений.

Три источника сообщили Reuters, что полное отключение России от SWIFT не рассматривалось активно после того, как ряд европейских стран выступили с возражениями. Также европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что такие меры позволят России не погашать кредиты на миллиарды долларов.

Агентство Bloomberg сообщало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT.