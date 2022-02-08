Некоторые члены Евросоюза против отключения России от SWIFT – СМИ

Несмотря на то, что члены ЕС на публике заявляют, что едины с США в вопросе антироссийских санкций, во время согласования мер некоторые из них выступают против.

Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. При этом последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов.

Источники Bloomberg отмечают, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.