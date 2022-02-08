ГОРДОН
 
 
МИР

Некоторые члены Евросоюза против отключения России от SWIFT – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо
Представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо
Фото: depositphotos.com

Некоторые страны Европейского союза выступают против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с засекреченными обсуждениями США и ЕС.

Несмотря на то, что члены ЕС на публике заявляют, что едины с США в вопросе антироссийских санкций, во время согласования мер некоторые из них выступают против.

Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. При этом последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов.

Источники Bloomberg отмечают, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае новой агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Франция, Италия, санкции, SWIFT, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах думала о самоубийстве
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах думала о самоубийстве
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
Названы номинанты на премию "Оскар"
Названы номинанты на премию "Оскар"
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (98929)
2
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (52178)
3
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (48677)
4
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (40280)
5
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (26926)
6
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (23740)
7
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст (20053)
8
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (19575)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS