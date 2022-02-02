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В МВФ заявили, что готовы помочь странам, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT

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МВФ окажет помощь странам, которые могут пострадать от введения санкций против РФ в случае вторжения в Украину
МВФ окажет помощь странам, которые могут пострадать от введения санкций против РФ в случае вторжения в Украину
Фото: EPA

Международный валютный фонд окажет помощь странам, которые могут пострадать от введения санкций против России в случае вторжения в Украину. Об этом 2 февраля заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщило Reuters.

Она отметила, что санкции прервут некоторые финансовые трансакции и функционирование финансовой системы, особенно если будет ограничен доступ России к международной платежной системе SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд", – сказала Георгиева.

Она выразила надежду на то, что кризис будет решен дипломатически.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Теги: Россия, Украина, МВФ, санкции, кризис, SWIFT, Кристалина Георгиева, дипломаты
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