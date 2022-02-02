В МВФ заявили, что готовы помочь странам, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT

МВФ окажет помощь странам, которые могут пострадать от введения санкций против РФ в случае вторжения в Украину Фото: EPA

Она отметила, что санкции прервут некоторые финансовые трансакции и функционирование финансовой системы, особенно если будет ограничен доступ России к международной платежной системе SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд", – сказала Георгиева.

Она выразила надежду на то, что кризис будет решен дипломатически.