"Опасаясь возможных провокаций". МИД РФ заявил о "некоторой оптимизации" штатов дипучреждений в Украине

МИД России заявил, что в США и Великобритании знают о "неких готовящихся силовых акциях" на территории Украины Фото: depositphotos.com

Комментируя информацию о том, что Россия существенно сократила штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове, Захарова заявила, что информация об эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий еще в январе, когда во время рождественских каникул "несколько детей российских дипломатов поехали навещать своих бабушек и дедушек".

По ее мнению, "целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине".

Захарова обвинила американских и британских коллег в том, что они знают о неких готовящихся в Украине "силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности".

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", – заявила спикер МИД РФ.

Накануне Захарова обвинила западные СМИ в "масштабной дезинформационной кампании" в связи с публикациями о подготовке России к новому вторжению в Украину, но при этом четко не опровергла информацию, что РФ готовится к нападению.