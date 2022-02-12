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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Опасаясь возможных провокаций". МИД РФ заявил о "некоторой оптимизации" штатов дипучреждений в Украине

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МИД России заявил, что в США и Великобритании знают о "неких готовящихся силовых акциях" на территории Украины
МИД России заявил, что в США и Великобритании знают о "неких готовящихся силовых акциях" на территории Украины
Фото: depositphotos.com

Россия решила оптимизировать штаты своих загранучреждений в Украине, но утверждает, что посольство и консульства продолжат выполнять свои основные функции. Об этом говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Комментируя информацию о том, что Россия существенно сократила штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове, Захарова заявила, что информация об эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий еще в январе, когда во время рождественских каникул "несколько детей российских дипломатов поехали навещать своих бабушек и дедушек".

По ее мнению, "целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине".

Захарова обвинила американских и британских коллег в том, что они знают о неких готовящихся в Украине "силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности".

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", – заявила спикер МИД РФ. 

Накануне Захарова обвинила западные СМИ в "масштабной дезинформационной кампании" в связи с публикациями о подготовке России к новому вторжению в Украину, но при этом четко не опровергла информацию, что РФ готовится к нападению.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Теги: Россия, посольство, МИД России, провокации, нападение, посольство РФ, эвакуация, вторжение, российская агрессия, Мария Захарова, дипломаты, Российская Федерация, МИД РФ
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