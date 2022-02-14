Канада забирает из Украины своих военных инструкторов

"В результате сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации компонентов Объединенной оперативной группы — Украина (JTF-U) в другие страны Европы. Временное перемещение персонала JTF-U не означает окончание миссии, а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность членов вооруженных сил Канады", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что хотя и могут подтвердить передислокацию части сил за пределы Украины, не будут обсуждать "количество, местонахождение или будущие намерения".

"Канадские вооруженные силы по-прежнему привержены народу Украины и своей миссии по увеличению потенциала и возможностей сил безопасности Украины", – указано в заявлении.

CBC News сообщил, что контингент из около 260 солдат прибыл в Польшу, но "неясно, будет ли это их конечный пункт назначения". Канал отмечает, что решение о приостановке тренировочной миссии UNIFIER было принято после того, как Соединенные Штаты и Великобритания тоже решили вывести своих военных инструкторов из Украины.

Посольство Канады временно приостановило работу в Киеве и перевело сотрудников во Львов. Граждан страны призвали покинуть Украину.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года. Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.