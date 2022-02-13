Канада объявила о переводе своих дипломатов в Украине из Киева во Львов

"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", – сказала она.

При этом глава МИД Канады подчеркнула, что "дипломатическое присутствие и активное участие Канады в Украине будут продолжаться". В частности, во временном офисе во Львове будут и далее предлагать услуги для граждан Канады, но делать это будут по предварительной записи.

"Нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности всех канадцев на местах. Канадцам следует продолжать избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас же. Мы возобновим работу посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит нам обеспечить надлежащее оказание услуг и гарантировать безопасность наших сотрудников", – объяснила Жоли.

В этот же день, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой обсуждались дипломатические усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины.