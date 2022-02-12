США выводят из Украины своих военных инструкторов

Спикер оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что решение о выводе из Украины военных инструкторов основано на распоряжении Госдепартамента США об эвакуации некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

"Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился временно передислоцировать войска Национальной гвардии Флориды из Украины. Его первостепенная задача – безопасность наших военных. Мы по-прежнему привержены хорошим отношениям с Вооруженными силами Украины", – написал Кирби в Twitter.