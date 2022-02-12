Байден в разговоре с Путиным заявил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае вторжения России в Украину

"Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции. Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России. Байден ясно дал понять Путину, что, хотя США по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", – говорится в сообщении.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля Байден на видеоконференции с лидерами Канады, стран ЕС и НАТО заявил, что Путин принял решение вторгнуться в Украину и это может случиться в ближайшие дни.