Великобритания отзывает из Украины военных инструкторов

Министр указал, что небольшое количество британских военнослужащих, направленных для обучения украинских войск обращению с новыми противотанковыми ракетными комплексами NLAW, будет выведено, а около 100 инструкторов останутся для участия в более широкой подготовке военнослужащих ВСУ в рамках операции Orbital.
"В Украине не будет британских войск, если там будет конфликт, они уезжают в течение выходных [12–13 февраля]", – заявил Хиппи.
С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.
О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".
21 января стало известно, что Великобритания отправила в Украину 30 бойцов армейской бригады специальных операций, а также 2000 единиц противотанкового оружия.
20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.
25 января во Львовской области началась подготовка украинских военных к использованию новых противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), которые передала Великобритания. Занятия проводятся в 184-м учебном центре академии, а обучение проводят инструкторы тренировочной миссии Великобритании в Украине Orbital.