Великобритания отзывает из Украины военных инструкторов

Британия отправила в Украину противотанковые ракетные установки, а также инструкторов, которые обучают украинских военных обращению с новым оружием Фото: Павло Ткачук / Facebook

Министр указал, что небольшое количество британских военнослужащих, направленных для обучения украинских войск обращению с новыми противотанковыми ракетными комплексами NLAW, будет выведено, а около 100 инструкторов останутся для участия в более широкой подготовке военнослужащих ВСУ в рамках операции Orbital.

"В Украине не будет британских войск, если там будет конфликт, они уезжают в течение выходных [12–13 февраля]", – заявил Хиппи.