Зеленский обсудил с Дудой новый формат Украина – Польша – Великобритания

"Глава Украинского государства поблагодарил за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины. Владимир Зеленский отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ с точки зрения обеспечения мирного урегулирования на Донбассе и региональной безопасности в Европе", – говорится в сообщении.
Президенты обсудили сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания.
Также Зеленский и Дуда обсудили "пути реализации" внешнеполитических приоритетов Украины – курса на вступление в Европейский союз и НАТО.
"Лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей по разрешениям на международные грузоперевозки", – сообщили в пресс-служба.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 1 февраля, что с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.
"Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела COVID-19, и мы переносим это объявление на позже. Однако в это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", – заявил он.