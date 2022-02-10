Зеленский обсудил с Дудой новый формат Украина – Польша – Великобритания

"Глава Украинского государства поблагодарил за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины. Владимир Зеленский отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ с точки зрения обеспечения мирного урегулирования на Донбассе и региональной безопасности в Европе", – говорится в сообщении.

Президенты обсудили сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания.

Также Зеленский и Дуда обсудили "пути реализации" внешнеполитических приоритетов Украины – курса на вступление в Европейский союз и НАТО.

"Лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей по разрешениям на международные грузоперевозки", – сообщили в пресс-служба.