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Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении поддержали суверенитет Украины

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Дуда, Шольц и Макрон обсудили Украину на встрече в Берлине
Дуда, Шольц и Макрон обсудили Украину на встрече в Берлине
Фото: bundesregierung.de

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 8 февраля в Берлине выступили с совместным заявлением, в котором поддержали суверенитет Украины. Подробности встречи сообщили France24 и Deutsche Welle. Также стенограмма брифинга по итогам переговоров опубликована на сайте правительства Германии.

Лидеры трех стран прибыли в немецкую столицу во вторник вечером для участия в саммите "Веймарского треугольника". Эта группа была создана в 1991 году для совместного реагирования на кризисные ситуации. В последний раз в этом формате лидеры Франции, Германии и Польши встречались в 2011 году.

Главной темой встреча стала эскалация вокруг Украины. Макрон по результатам встречи заявил, что необходимо найти пути и средства для диалога с Россией.

"Мы должны найти пути и средства для ведения этого ответственного и важного диалога с Россией в разных форматах. В ближайшие дни и недели у нас также состоятся переговоры в нормандском формате. Потому что это политическая основа для решения украинского кризиса", – отметил он.

Дуда подчеркнул, что войну все еще можно предотвратить, ослабив напряженность в отношениях с Россией из-за Украины на встрече в Берлине с лидерами Германии и Франции.

"От нас зависит соблюдение международного права для обеспечения и защиты территориальной целостности, в том числе для тех стран, которые не являются членами Европейского союза и не являются членами НАТО. Тем не менее они также являются нашими союзниками. Это страна, которая хочет своей независимости, своего суверенитета. Я верю и думаю об Украине и говорю с ней", – отметил польский президент.

Шольц заявил, что размещение российских войск на границе с Украиной вызывает "большую тревогу". По словам Шольца, позиция оценки идентична, как и позиция трех стран.

"Наша оценка ситуации очень похожа, как и наше отношение. Еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия для России в политическом, экономическом и, конечно же, в геостратегическом плане. Вчера в Вашингтоне я подробно говорил об этом с президентом США Байденом, и мы полностью в этом согласились", – отметил канцлер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, Франция, российская агрессия, Анджей Дуда, война в Украине, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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