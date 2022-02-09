Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении поддержали суверенитет Украины

Лидеры трех стран прибыли в немецкую столицу во вторник вечером для участия в саммите "Веймарского треугольника". Эта группа была создана в 1991 году для совместного реагирования на кризисные ситуации. В последний раз в этом формате лидеры Франции, Германии и Польши встречались в 2011 году.

Главной темой встреча стала эскалация вокруг Украины. Макрон по результатам встречи заявил, что необходимо найти пути и средства для диалога с Россией.

"Мы должны найти пути и средства для ведения этого ответственного и важного диалога с Россией в разных форматах. В ближайшие дни и недели у нас также состоятся переговоры в нормандском формате. Потому что это политическая основа для решения украинского кризиса", – отметил он.

Дуда подчеркнул, что войну все еще можно предотвратить, ослабив напряженность в отношениях с Россией из-за Украины на встрече в Берлине с лидерами Германии и Франции.

"От нас зависит соблюдение международного права для обеспечения и защиты территориальной целостности, в том числе для тех стран, которые не являются членами Европейского союза и не являются членами НАТО. Тем не менее они также являются нашими союзниками. Это страна, которая хочет своей независимости, своего суверенитета. Я верю и думаю об Украине и говорю с ней", – отметил польский президент.

Шольц заявил, что размещение российских войск на границе с Украиной вызывает "большую тревогу". По словам Шольца, позиция оценки идентична, как и позиция трех стран.

"Наша оценка ситуации очень похожа, как и наше отношение. Еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия для России в политическом, экономическом и, конечно же, в геостратегическом плане. Вчера в Вашингтоне я подробно говорил об этом с президентом США Байденом, и мы полностью в этом согласились", – отметил канцлер.