"Должны показать, что не бросаем на произвол судьбы". Польша предложила НАТО пригласить Украину на встречу перед саммитом Альянса

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральному секретарю провести встречи в формате Украина – НАТО и Грузия – НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину для демонстрации нашей солидарности с этими странами. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы. Они всегда были надежными партнерами НАТО, и мы должны продемонстрировать, что НАТО их тоже не забывает", – сказал Дуда.

Саммит лидеров НАТО состоится в Мадриде 29–30 июня.

Для Украины важно участие на июньском саммите НАТО, говорил 21 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский.

"Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять-таки, конкретно нас видят равноправным членом Альянса", – отмечал глава государства.

Возможное участие делегации Украины в саммите НАТО Зеленский обсуждал в ходе телефонного разговора 19 января со Столтенбергом.

"Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной", – написал глава государства в Twitter.

В декларации Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, говорится, что Альянс приветствует евроатлантические устремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического альянса. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.