Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на их заявление о нерасширении Альянса: Это не о НАТО, а об уважении права наций на выбор

Генсека Альянса попросили прокомментировать совместное заявление председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, в котором они, среди прочего, выступили против дальнейшего расширения НАТО.
"Речь принципиально не идет о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в том числе хотят они принадлежать к НАТО или не принадлежать к НАТО. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не принуждал какую-либо страну вступать в наш альянс. Но многие страны фактически через демократические процессы решили, что они хотят быть частью НАТО", – ответил Столтенберг.
По его словам, расширение НАТО, к "которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало большой историей успеха".
"Количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны. И это помогло распространить свободу и демократию по всей Европе. Так что речь идет об уважении независимого суверенного выбора независимых наций, а не о возвращении к эпохе сфер влияния, когда крупные державы решают, что могут делать маленькие соседи, а что – нет", – резюмировал Столтенберг.
7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, "поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении".
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
10-го, 12-го и 13 января 2022 года состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.