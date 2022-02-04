Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на их заявление о нерасширении Альянса: Это не о НАТО, а об уважении права наций на выбор

Генсека Альянса попросили прокомментировать совместное заявление председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, в котором они, среди прочего, выступили против дальнейшего расширения НАТО.

"Речь принципиально не идет о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в том числе хотят они принадлежать к НАТО или не принадлежать к НАТО. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не принуждал какую-либо страну вступать в наш альянс. Но многие страны фактически через демократические процессы решили, что они хотят быть частью НАТО", – ответил Столтенберг.

По его словам, расширение НАТО, к "которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало большой историей успеха".

"Количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны. И это помогло распространить свободу и демократию по всей Европе. Так что речь идет об уважении независимого суверенного выбора независимых наций, а не о возвращении к эпохе сфер влияния, когда крупные державы решают, что могут делать маленькие соседи, а что – нет", – резюмировал Столтенберг.