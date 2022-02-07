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ПОЛИТИКА

Спикер Сейма Литвы допустила, что агрессия РФ может ускорить вступление Украины в НАТО

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Никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы и оборонный союз, отметила Чмилите-Нильсен
Никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы и оборонный союз, отметила Чмилите-Нильсен
Фото: Viktorija Čmilytė-Nielsen / Facebook

Российская агрессия может ускорить процесс вступления Украины в Североатлантический Альянс. Такое мнение в интервью ТСН.ua, опубликованном 7 февраля, выразила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Журналист спросила Чмилите-Нильсен, видит ли она Украину членом ЕС и НАТО.

Спикер Сейма Литвы ответила, что "никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО".

Обещание НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами Альянса, остается в силе, добавила Чмилите-Нильсен.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", – отметила она.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические устремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического Альянса. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Грузия, Швеция, Финляндия, агрессия, угрозы, российская агрессия, конфликт, интервью, Российская Федерация, вступ, спикер, сотрудничество, членство, Сейм Литвы, Виктория Чмилите-Нильсен
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