Спикер Сейма Литвы допустила, что агрессия РФ может ускорить вступление Украины в НАТО

Журналист спросила Чмилите-Нильсен, видит ли она Украину членом ЕС и НАТО.

Спикер Сейма Литвы ответила, что "никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО".

Обещание НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами Альянса, остается в силе, добавила Чмилите-Нильсен.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", – отметила она.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические устремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического Альянса. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.