Украина не смогла стать участником киберцентра при НАТО, против проголосовала одна из стран ЕС – Данилов

Данилов сказал, что вступление Украины заблокировала страна Евросоюза, но не назвал ее Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Конечно, не об американцах шла речь... Есть такой институт, как кибер-НАТО. Летом прошлого года мы подали туда все документы, прошли все соответствующие верификации. Там точно так же, как и в НАТО, решение принимается консенсусом. Так вот одна из европейских стран нам отказала в участии в этом уважаемом институте", – рассказал он.

Данилов уточнил, что это страна Евросоюза, но не назвал ее.

"Это наши соседи. Они нам отказали. Одна страна из всех, которые входят в альянс, – против. Я в данном случае имею право сказать, что это партнеры в кавычках, или это партнеры, которые, как говорится, искренние", – заявил он.

По информации "Европейской правды", присоединение к киберцентру заблокировала Венгрия.