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ПОЛИТИКА

Украина не смогла стать участником киберцентра при НАТО, против проголосовала одна из стран ЕС – Данилов

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Данилов сказал, что вступление Украины заблокировала страна Евросоюза, но не назвал ее
Данилов сказал, что вступление Украины заблокировала страна Евросоюза, но не назвал ее
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украина не смогла стать участником Объединенного центра передовых технологий по киберобороне при НАТО, куда летом 2021 года подала заявку на вступление. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 3 февраля в эфире телеканала "1+1".

"Конечно, не об американцах шла речь... Есть такой институт, как кибер-НАТО. Летом прошлого года мы подали туда все документы, прошли все соответствующие верификации. Там точно так же, как и в НАТО, решение принимается консенсусом. Так вот одна из европейских стран нам отказала в участии в этом уважаемом институте", – рассказал он.

Данилов уточнил, что это страна Евросоюза, но не назвал ее.

"Это наши соседи. Они нам отказали. Одна страна из всех, которые входят в альянс, – против. Я в данном случае имею право сказать, что это партнеры в кавычках, или это партнеры, которые, как говорится, искренние", – заявил он.

По информации "Европейской правды", присоединение к киберцентру заблокировала Венгрия.

Контекст:

В сентябре 2018 года появился проект резолюции Европарламента с рекомендацией лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. В Европарламенте заявляли, что Будапешт не придерживается ценностей Евросоюза. 

В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины. По его словам, Россия может продлить газопровод "Турецкий поток", чтобы газ не поставлялся через территорию Украины. 

В сентябре 2020 года Орбан назвал неразумной санкционную политику ЕС в отношении России за аннексию Крыма. Он заявил, с Россией нужно быть жесткими в военном плане, но одновременно сохранять торговые отношения.

В июле 2021 года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. 27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявляли, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявлял, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.

Теги: Украина, НАТО, Венгрия, Европа, Алексей Данилов, ЕС
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