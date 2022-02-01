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Орбан заявил, что в ЕС нет ни одного лидера, желающего развязать конфликт с Россией

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Венгрия является членом НАТО, но может поддерживать хорошие отношения с Россией, заявил Орбан
Венгрия является членом НАТО, но может поддерживать хорошие отношения с Россией, заявил Орбан
Фото: EPA

Венгрия выступает за продолжение диалога между европейскими странами и РФ и заинтересована в том, чтобы не допустить новой холодной войны. Об этом 1 февраля на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

Орбан назвал свой визит в Россию "миротворческим" и заявил, что "Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы развязать конфликт с Россией".

Для урегулирования конфликта в отношениях между РФ и странами Запада венгерский премьер-министр предложил использовать в политике "венгерскую модель".

"Мы являемся членами НАТО и Евросоюза, тем не менее можем поддерживать отличные отношения с Россией", – объяснил Орбан.

Отметим, депутаты Европарламента раскритиковали встречу Орбана с Путиным. Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Дендьеши заявил, что Орбан подрывает совместные решения Брюсселя, а депутат от Франции Натали Луазо предупредила венгерского премьер-министра, что он не должен ставить под угрозу единство Евросоюза.

Контекст:

В сентябре 2018 года появился проект резолюции Европарламента с рекомендацией лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. В Европарламенте заявляли, что Будапешт не придерживается ценностей Евросоюза. 

В том же месяце Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины. По его словам, Россия может продлить газопровод "Турецкий поток", чтобы газ не поставлялся через территорию Украины. 

В сентябре 2020 года Орбан назвал неразумной санкционную политику ЕС в отношении России за аннексию Крыма. Он заявил, с Россией нужно быть жесткими в военном плане, но одновременно сохранять торговые отношения.

Теги: Россия, Владимир Путин, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, агрессия, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, Евросоюз
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