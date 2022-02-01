Орбан заявил, что в ЕС нет ни одного лидера, желающего развязать конфликт с Россией

Венгрия является членом НАТО, но может поддерживать хорошие отношения с Россией, заявил Орбан Фото: EPA

Орбан назвал свой визит в Россию "миротворческим" и заявил, что "Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы развязать конфликт с Россией".

Для урегулирования конфликта в отношениях между РФ и странами Запада венгерский премьер-министр предложил использовать в политике "венгерскую модель".

"Мы являемся членами НАТО и Евросоюза, тем не менее можем поддерживать отличные отношения с Россией", – объяснил Орбан.

Отметим, депутаты Европарламента раскритиковали встречу Орбана с Путиным. Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Дендьеши заявил, что Орбан подрывает совместные решения Брюсселя, а депутат от Франции Натали Луазо предупредила венгерского премьер-министра, что он не должен ставить под угрозу единство Евросоюза.