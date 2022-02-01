Европарламент осудил визит Орбана в Москву

Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Дендьеши заявил, что Орбан подрывает совместные решения Брюсселя.

"В мире дипломатии дата и место встречи на высоком уровне, иногда даже сам факт, имеют очень важное значение", – прокомментировал депутат.

По его словам, поездка Орбана в Москву "граничит с государственной изменой".

Euronews отмечает, что на прошлой неделе министры иностранных дел ЕС направили Путину предупреждение о том, что в случае вторжения в Украину РФ столкнется с экономическими санкциями. В знак поддержки Европейский парламент направил в Киев делегацию. Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо предупредила Орбана, что он не должен ставить под угрозу единство ЕС.

"Мы не сомневаемся, что Владимир Путин пытается нас разделить. Поэтому я искренне надеюсь, что Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и что он будет придерживаться идеи единства Европейского Союза", – сказала Луазо.

После встречи с Путиным Орбан заявил, что "удовлетворен развитием российско-венгерских отношений", об этом сообщил сайт Кремля.

На переговорах речь шла о гарантиях поставок российского газа в Венгрию. Путин заявил, что Москва готова выполнять условия долгосрочных контрактов, информирует Еuronews.

"В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года, поэтому здесь стабильность поставок обеспечена. Важно не только то, что будут обеспечены стабильные поставки, важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе", – уточнил лидер РФ.

Орбан отметил, что его визит состоялся на фоне кризиса, вызванного наращиванием российских войск у границ Украины.

"Мой визит – это отчасти ещё и миссия мира. Хочу заверить вас, что ни один из руководителей стран-членов Евросоюза не хотел бы войны и конфликтов. Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения", – заявил премьер-министр.