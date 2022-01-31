Лидеры правых и консервативных партий ЕС осудили агрессивную политику России

Лидеры правых и консервативных партий Европейского союза подписали декларацию, в которой осудили действия России Фото: EPA

В саммите приняли участие в том числе премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий, а также президент Французской национальной ассоциации Марин Ле Пен.

В подписанном документе политики призвали "работать над тем, чтобы народы Европы действовали солидарно перед лицом угрозы внешней агрессии. В декларации также сказано, что действия России, которая собирает военные силы у границ Украины, поставили Европу "на грань войны".

"Солидарность, решимость и оборонное сотрудничество между народами Европы необходимы перед лицом таких угроз", – отмечено в документе.

Политики заявили о поддержке мира, территориальной целостности и нерушимости границ.