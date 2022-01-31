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Никаких трений между Киевом и Вашингтоном нет – посол Украины Маркарова

Маркарова: У нас могут быть разногласия с США по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии
Маркарова: У нас могут быть разногласия с США по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии
Фото: kmu.gov.ua

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями возникла напряженность в связи с угрозой вторжения РФ в Украину. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала CBS News 30 января.

"Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один. Наши отношения, особенно в последний год, были на самом высоком уровне за последние 30 лет", – сказала глава дипмиссии.

В то же время посол подчеркнула, что Украина "просто не может позволить себе паниковать". Она пояснила, что представители страны "открыты и откровенны" в обсуждении угрозы со своими партнерами. 

"Мы знаем, кто агрессор, и все знают, кто агрессор. Это Россия. С Соединенными Штатами, в частности, и с другими партнерами и союзниками у нас могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии", – сказала она. 

Посол также заявила, что украинские власти "не преуменьшают риск" – так же, как и США, видят ситуацию, видят наращивание войск. 

"Мы знаем, на что способна Россия, потому что они уже напали на нас. С 2014 года восемь лет мы воюем и защищаем свою страну. В то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе панику... Мы очень благодарны Соединенным Штатам за крепкие, прочные отношения и сильную реакцию в этот раз", – отметила Маркарова. 

В ответ на уточнение журналистки, верно ли, что Украина просит Конгресс и Белый дом ввести санкции против России прямо сейчас, не ожидая вторжения, посол подтвердила это. 

"Россия здесь. Россия незаконно оккупировала Крым. Россия вместе с подконтрольными ей людьми незаконно оккупирует части Донецкой и Луганской областей, и за восемь лет своего поведения они не изменили. Так что да, мы считаем, что есть основания для санкций", – сказала Маркарова. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. В распространении панических настроений среди населения Украины и в недружественном отношении обвинил США и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

CNN и Politico сообщали 28 января, что между Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена "нарастает напряженность" на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить полномасштабное нападение на Украину.

Представитель Белого дома также заявил, что Зеленский, "приуменьшая риск вторжения РФ, просит оружия на сотни миллионов долларов для защиты от него".

Теги: Россия, США, нападение, вторжение, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Оксана Маркарова
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