Никаких трений между Киевом и Вашингтоном нет – посол Украины Маркарова

Маркарова: У нас могут быть разногласия с США по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии Фото: kmu.gov.ua

"Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один. Наши отношения, особенно в последний год, были на самом высоком уровне за последние 30 лет", – сказала глава дипмиссии.

В то же время посол подчеркнула, что Украина "просто не может позволить себе паниковать". Она пояснила, что представители страны "открыты и откровенны" в обсуждении угрозы со своими партнерами.

"Мы знаем, кто агрессор, и все знают, кто агрессор. Это Россия. С Соединенными Штатами, в частности, и с другими партнерами и союзниками у нас могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии", – сказала она.

Посол также заявила, что украинские власти "не преуменьшают риск" – так же, как и США, видят ситуацию, видят наращивание войск.

"Мы знаем, на что способна Россия, потому что они уже напали на нас. С 2014 года восемь лет мы воюем и защищаем свою страну. В то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе панику... Мы очень благодарны Соединенным Штатам за крепкие, прочные отношения и сильную реакцию в этот раз", – отметила Маркарова.

В ответ на уточнение журналистки, верно ли, что Украина просит Конгресс и Белый дом ввести санкции против России прямо сейчас, не ожидая вторжения, посол подтвердила это.

"Россия здесь. Россия незаконно оккупировала Крым. Россия вместе с подконтрольными ей людьми незаконно оккупирует части Донецкой и Луганской областей, и за восемь лет своего поведения они не изменили. Так что да, мы считаем, что есть основания для санкций", – сказала Маркарова.