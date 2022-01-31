"У Америки гораздо лучшая разведка, чем у Украины". Аслунд заявил, что Украина "должна быть благодарна" США за поддержку. Видео

Аслунд назвал "странным" выступление Зеленского перед иностранными СМИ, где он, в частности, говорил о том, что главы ведущих государств сеют панику своими "недипломатическими" заявлениями о вторжении России Фото: ЕРА

По словам Аслунда, Украина должна быть благодарна американским властям за поддержку.

"Я думаю, что [президент США Джо] Байден и госсекретарь [США Энтони] Блинкен прекрасно понимают обстановку, и я считаю, это отлично, что они уделяют столько внимания Украине и очень ее поддерживают. Украина должна быть благодарна за это", – сказал экономист.

Аслунд назвал "странным" выступление Зеленского на пресс-конференции перед иностранными СМИ, где он, в частности, говорил о том, что главы ведущих государств сеют панику своими "недипломатическими" заявлениями о вторжении России и наносят ущерб экономике Украины. Он убежден: у США есть основания для таких заявлений.

"Выступление Зеленского несколько странное. Нельзя так сильно критиковать главную поддержку страны в такой критический момент. Можно сказать, что все не так плохо, что "и мы, и вы не считаем, что атака обязательно произойдет" – так можно было бы сказать. Но не жестко критиковать США, особенно так, как это сделал президент. Я думаю, это вредно. У Америки гораздо лучшая разведка относительно того, что происходит в России, чем у Украины", – подчеркнул Аслунд.

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