ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Продемонстрируют солидарность с украинским народом". Делегация Европарламента посетит Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Делегация Европарламента посетит Украину 30 января 2 февраля
Делегация Европарламента посетит Украину 30 января – 2 февраля
Фото: depositphotos.com

Делегация Европейского парламента посетит Украину 30 января – 2 февраля. Об этом сообщил сайт Европарламента.

Евродепутаты посетят Украину "для сбора информации о текущем кризисе". В составе делегации будет восемь членов Европарламента, ее возглавят глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо.

"Во время визита депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса. Визит является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации и предотвращению катастрофических последствий возможной войны в Украине", – отметили в релизе.

Делегация встретится со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также планирует встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел и обороны, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Евродепутаты также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Теги: Россия, Украина, Европарламент, депутаты, кризис, вторжение, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Проживающая в Турции Егорова заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Проживающая в Турции Егорова заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (255714)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (133753)
3
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (128618)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (94146)
5
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (86059)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (83350)
7
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (61737)
8
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (48700)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS