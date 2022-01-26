"Продемонстрируют солидарность с украинским народом". Делегация Европарламента посетит Украину

Евродепутаты посетят Украину "для сбора информации о текущем кризисе". В составе делегации будет восемь членов Европарламента, ее возглавят глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо.

"Во время визита депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса. Визит является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации и предотвращению катастрофических последствий возможной войны в Украине", – отметили в релизе.

Делегация встретится со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также планирует встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел и обороны, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Евродепутаты также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.