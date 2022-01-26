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"Нестандартных активных действий нет". В Харьковской ОГА рассказали о ситуации на границе с Россией

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Пограничники ГПСУ контролируют приграничную территорию круглосуточно
Пограничники ГПСУ контролируют приграничную территорию круглосуточно
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов 26 января заявил в Facebook, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области стабильная, нестандартных действий со стороны России нет.

"Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет. Ознакомился с состоянием инженерно-технического обустройства государственной границы украинско-российского участка, осмотрел защитную инфраструктуру. Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения. Проведены необходимые работы по инженерно-техническому обустройству во всех приграничных районах области", – написал он.

Чиновник отметил, что пограничники Госпогранслужбы Украины нарабатывают усиление своей мобильности.

"На следующую сессию [Харьковского] областного совета инициирую изменения в Программу обеспечения публичной безопасности, в планах – направить 1 млн грн на нужды 4-го пограничного отряда пограничной службы", – добавил Синегубов.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/487372139406812

Контекст:

20 января президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Харьков, как приграничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном российском вторжении. 

Мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. "Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", – подчеркнул Терехов.

Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть "осторожнее со словами". "Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю "будем", имею в виду всю большую Украину", – заявил Аваков. По его словам, "Харьков был и будет украинским городом".

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", подчеркнул спикер главы государства.

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов, на котором особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов

Теги: Россия, Украина, Харьков, граница, Госпогранслужба, агрессия, пограничники, ГПСУ, вторжение, Харьковская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, Олег Синегубов, границы
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