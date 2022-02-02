Из-за COVID-19 Путин и Орбан на расстоянии подняли по бокалу шампанского после окончания переговоров. Видео

Орбан (слева) и Путин (справа) подняли бокалы на расстоянии Скриншот: СЕГОДНЯ / YouTube

По окончании переговоров политики на расстоянии подняли по бокалу шампанского. Видео опубликовал в Twitter пользователь с ником Проф. Преображенский.

"Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться, но это не помешало нам обсудить все вопросы", – сказал Путин, обращаясь к Орбану.