Из-за COVID-19 Путин и Орбан на расстоянии подняли по бокалу шампанского после окончания переговоров. Видео

По окончании переговоров политики на расстоянии подняли по бокалу шампанского. Видео опубликовал в Twitter пользователь с ником Проф. Преображенский.
"Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться, но это не помешало нам обсудить все вопросы", – сказал Путин, обращаясь к Орбану.
Путин и Орбан пьют шампанское на расстоянии 5 метров друг от друга.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 1, 2022
Ну, не чокаясь. pic.twitter.com/kchF5uhtdN
1 февраля в Москве прошла встреча Путина и Орбана, которую раскритиковали депутаты Европарламента. На переговорах речь шла о гарантиях поставок российского газа в Венгрию.
На пресс-конференции по итогам встречи Путин заявил, что в НАТО обманули Россию, проводя расширение Альянса на восток.
Также российский президент сказал, что в случае вступления в НАТО Украина якобы начнет военную операцию по деоккупации Крыма.