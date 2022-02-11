"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами". Трасс объяснила свои слова о двух областях РФ, сказанные на встрече с Лавровым

Та часть переговоров, на которой Трасс оговорилась, была закрытой Фото: ЕРА

"В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", – сказала Трасс.

В посольстве подчеркнули, что та часть переговоров, на которой Трасс оговорилась, была закрытой.

10 февраля Трасс прибыла с визитом в Москву. Это был первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года. Российские СМИ опубликовали информацию о ходе неофициального разговора Трасс и Лаврова.

В частности, издание "Коммерасант" со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что в ходе беседы с Лавровым Трасс заявила о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Лавров сказал, что военные находятся на территории своей страны.

Трасс настаивала, что они должны быть отведены, на что российский министр опять возразил, сказав, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры, пишет "Коммерсант".

После этого Лавров спросил Трасс: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?"

"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами",— ответила Трасс.