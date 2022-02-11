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"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами". Трасс объяснила свои слова о двух областях РФ, сказанные на встрече с Лавровым

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Та часть переговоров, на которой Трасс оговорилась, была закрытой
Та часть переговоров, на которой Трасс оговорилась, была закрытой
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила слова о непризнании Великобританией суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, сказанные на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ее объяснение опубликовало 10 февраля в Telegram посольство Великобритании в Москве.

"В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", – сказала Трасс.

В посольстве подчеркнули, что та часть переговоров, на которой Трасс оговорилась, была закрытой.

10 февраля Трасс прибыла с визитом в Москву. Это был первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года. Российские СМИ опубликовали информацию о ходе неофициального разговора Трасс и Лаврова.

В частности, издание "Коммерасант" со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что в ходе беседы с Лавровым Трасс заявила о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Лавров сказал, что военные находятся на территории своей страны.

Трасс настаивала, что они должны быть отведены, на что российский министр опять возразил, сказав, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры, пишет "Коммерсант".

После этого Лавров спросил Трасс: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?"

"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами",— ответила Трасс.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Украина, МИД, Великобритания, Сергей Лавров, посольство, переговоры, Воронеж, вторжение, наступление, дипломаты, суверенитет, Лиз Трасс
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