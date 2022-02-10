Великобритания готова разместить в Восточной Европе своих военных на случай вторжения РФ в Украину

Власти Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы". Как отмечают журналисты, в США считают, что может произойти массовое перемещение от 1 до 5 млн человек, причем беженцы, скорее всего, попадут в Польшу.

Для предотвращения "украинского кризиса" Великобритания усилит восточный фланг и направит в Польшу 100 инженеров для обеспечения безопасности на границе, а также 350 морских пехотинцев в связи с совместными учениями РФ и Беларуси.

Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45 и патрульное судно HMS Trent в Восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты RAF в Южную Европу и отправить 900 военнослужащих, базирующихся в Эстонии, в составе существующей боевой группы НАТО, добавили в СМИ.

Предложение будет обсуждаться премьером Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках более широких планов военного альянса по отправке дополнительных сил в Восточную Европу.