Великобритания готова разместить в Восточной Европе своих военных на случай вторжения РФ в Украину

Власти Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы". Как отмечают журналисты, в США считают, что может произойти массовое перемещение от 1 до 5 млн человек, причем беженцы, скорее всего, попадут в Польшу.
Для предотвращения "украинского кризиса" Великобритания усилит восточный фланг и направит в Польшу 100 инженеров для обеспечения безопасности на границе, а также 350 морских пехотинцев в связи с совместными учениями РФ и Беларуси.
Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45 и патрульное судно HMS Trent в Восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты RAF в Южную Европу и отправить 900 военнослужащих, базирующихся в Эстонии, в составе существующей боевой группы НАТО, добавили в СМИ.
Предложение будет обсуждаться премьером Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках более широких планов военного альянса по отправке дополнительных сил в Восточную Европу.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных.