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Великобритания готова разместить в Восточной Европе своих военных на случай вторжения РФ в Украину

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Власти Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы"
Власти Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы"
Фото: depositphotos.com

Великобритания приведет в готовность еще 1 тыс. военнослужащих для развертывания в Восточной Европе на случай, если возможное вторжение России в Украину спровоцирует кризис с беженцами. Об этом написало 9 февраля издание The Guardian со ссылкой на заявление правительства страны.

Власти Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы". Как отмечают журналисты, в США считают, что может произойти массовое перемещение от 1 до 5 млн человек, причем беженцы, скорее всего, попадут в Польшу.

Для предотвращения "украинского кризиса" Великобритания усилит восточный фланг и направит в Польшу 100 инженеров для обеспечения безопасности на границе, а также 350 морских пехотинцев в связи с совместными учениями РФ и Беларуси.

Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45 и патрульное судно HMS Trent в Восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты RAF в Южную Европу и отправить 900 военнослужащих, базирующихся в Эстонии, в составе существующей боевой группы НАТО, добавили в СМИ.

Предложение будет обсуждаться премьером Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках более широких планов военного альянса по отправке дополнительных сил в Восточную Европу.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Великобритания, Йенс Столтенберг, Борис Джонсон, Восточная Европа
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