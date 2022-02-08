Самолеты РФ нарушили правила международной авиации над Балтийским морем, для их сопровождения подняли истребители НАТО

Балтийское воздушное патрулирование опознало Ту-154, летевший "из основной части России" в Калининград с включенным радиолокационным ответчиком, в соответствии с планом полета поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Его сопровождали летевшие в связке Су-35, МиГ-31, Су-27. Ни один из этих самолетов не имел радиолокационных ответчиков, заполненных планов полета, не поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
Чтобы идентифицировать и сопроводить военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем с нарушением правил международной авиации, были подняты истребители Балтийского воздушного патрулирования НАТО.
В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.
В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летавших без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов (290) были вызваны полетами российской военной авиации.
Об аналогичных случаях в 2022 году уже сообщали Эстония и Великобритания.