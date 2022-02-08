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Самолеты РФ нарушили правила международной авиации над Балтийским морем, для их сопровождения подняли истребители НАТО

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Страны НАТО регулярно поднимают истребители для проверки российских самолетов, летающих без предупреждения
Страны НАТО регулярно поднимают истребители для проверки российских самолетов, летающих без предупреждения
Фото: kam.lt (архив)

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО 3 февраля поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский Ту-154 и три военных самолета. Об этом сообщило 7 февраля минобороны Литвы.

Балтийское воздушное патрулирование опознало Ту-154, летевший "из основной части России" в Калининград с включенным радиолокационным ответчиком, в соответствии с планом полета поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Его сопровождали летевшие в связке Су-35, МиГ-31, Су-27. Ни один из этих самолетов не имел радиолокационных ответчиков, заполненных планов полета, не поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Чтобы идентифицировать и сопроводить военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем с нарушением правил международной авиации, были подняты истребители Балтийского воздушного патрулирования НАТО.

Контекст:

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летавших без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов (290) были вызваны полетами российской военной авиации.

Об аналогичных случаях в 2022 году уже сообщали Эстония и Великобритания

Теги: НАТО, Литва, самолет, авиация, страны Балтии, воздушное пространство, Балтийское море, истребители, самолеты, патрулирование
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