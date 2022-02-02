Британские ВВС подняли истребители "Тайфун" для сопровождения российских военных самолетов

Истребители ВВС Великобритании взлетели с авиабазы Лоссимут, к ним присоединился заправщик "Вояджер" с авиабазы Брайз Нортон (Оксфордшир). Российские типы самолетов, которые сопровождали британские военные, – два Ту-95 "Bear H" и два Ту-142 "Bear F".

Истребители сопроводили российские самолеты за пределами зоны интересов Великобритании, бомбардировщики ВКС РФ ни разу не входили в суверенное воздушное пространство страны.

В королевских ВВС заявили, что регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, пролетающие через международное воздушное пространство в зоне интересов Великобритании, за которое страна несет определенную ответственность, к примеру, управление воздушным движением.