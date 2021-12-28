Авиацию НАТО в этом году поднимали почти 300 раз на перехват российских самолетов

В этом году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой Фото: nato.int

В этом году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летающих без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов – 290 – были вызваны полетами российской военной авиации.

Большинство перехватов в 2021 году произошло в Балтийском регионе, где НАТО осуществляет воздушную охрану в Эстонии, Латвии и Литве. НАТО имеет аналогичные миссии в Албании, Черногории, Северной Македонии и Словении. Союзники также помогают контролировать небо Румынии, Болгарии и Исландии.

"Как правило, перехват происходил без инцидентов, поскольку самолеты НАТО взлетали, чтобы идентифицировать приближающийся самолет и вывести его из зоны. Очень немногие перехваченные самолеты вошли в воздушное пространство союзников", – говорится в сообщении.

По всей Европе более 60 самолетов НАТО постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, готовые отреагировать на необъявленные военные полеты, а также помогать гражданским самолетам, которые потеряли связь с авиадиспетчерами. У НАТО есть два центра воздушных операций – один в Германии, охватывающий северную Европу, и один в Испании, охватывающий юг, – которые контролируют все воздушные перевозки по Европе.