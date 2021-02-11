Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики над Черным морем

Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил Альянса.

Истребители НАТО 10 февраля перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил НАТО.

По имеющимся данным, в российскую группу входили бомбардировщики Ту-22, а также сопровождающие их истребители.

Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", – говорится в сообщении.

Истребители НАТО вернулись на базу только после того, как самолеты из РФ покинули район Альянса.

Помимо этого, подобный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии.

"Два норвежских истребителя были подняты в небо для перехвата двух российских дальних бомбардировщиков Ту-160 у побережья Норвегии", – заявили в НАТО.

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.