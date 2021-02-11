ГОРДОН
 
 
МИР

Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики над Черным морем

Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил Альянса.

9 февраля норвежские истребители перехватили российские бомбардировщики у берегов Норвегии
9 февраля норвежские истребители перехватили российские бомбардировщики у берегов Норвегии
Фото: depositphotos.com

Истребители НАТО 10 февраля перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил НАТО.

По имеющимся данным, в российскую группу входили бомбардировщики Ту-22, а также сопровождающие их истребители.

Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", – говорится в сообщении.

Истребители НАТО вернулись на базу только после того, как самолеты из РФ покинули район Альянса.

Помимо этого, подобный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии.

"Два норвежских истребителя были подняты в небо для перехвата двух российских дальних бомбардировщиков Ту-160 у побережья Норвегии", – заявили в НАТО.

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.

Теги: Россия, НАТО, Черное море, агрессия, истребители, самолеты, бомбардировщики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Dorofeeva порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Dorofeeva порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS