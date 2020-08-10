Истребители НАТО трижды за неделю фиксировали военные самолеты РФ над Балтикой

4 августа воздушная полиция НАТО опознала самолет РФ Ил-38, который совершал перелет без плана полета, без радиолокационного ответчика и не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.

Российские самолеты летели с выключенными радиолокационными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с центром управления Фото: depositphotos.com

В течение недели истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, трижды опознавали военные самолеты Российской Федерации, пролетавшие над Балтийским морем в международном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы 10 августа.

4 августа истребители воздушной полиции НАТО два раза опознали самолет РФ Ил-38, который совершал перелет в международном воздушном пространстве от Калининградской области к материковой части РФ. В МИД отметили, что истребители воздушного патрулирования НАТО были подняты для опознавания самолета.

6 августа истребители воздушной полиции НАТО были подняты для перехвата и идентификации, предположительно, самолета РФ Су-24, летевшего в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации.

Во всех случаях, отметили в МИД Литвы, самолеты летели без плана полета, с выключенными радиолокационными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с центром управления полетами.