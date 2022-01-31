МИД Эстонии заявил о нарушении границы государства российским истребителем

По данным ведомства, российский самолет влетел на территорию Эстонию в районе острова Вайндло в Финском заливе на севере страны и провел в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Пилот Су-27 не отвечал на вызовы эстонской службы воздушного движения, а транспондер истребителя был выключен.

В Эстонии подчеркивают, что подобные инциденты не единичны. В 2022 году это первое подобное нарушение. В 2021 году такое случалось пять раз.

31 января МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил ему протест в связи с нарушением эстонской воздушной границы.