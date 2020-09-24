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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Новейший российский истребитель во время учений сбил другой российский истребитель. Этот позор авиации РФ войдет в историю

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Этот позор российской авиации войдет в мировую историю! Впервые в XXI веке в России произошло не имеющее аналогов событие – 22 сентября новейший российский истребитель Су-35С ВКС РФ во время учебного воздушного боя сбил... другой российский истребитель Су-30М2! Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали – они способны превзойти невозможное!

Картина происшествия такая. 22 сентября на авиабазе Хотилово Тверской области отрабатывался учебный воздушный бой на ближних дистанциях между истребителем Су-35С и Су-30М2. В ходе боя Су-35С поймал в прицел Су-30 и нажал на спуск – в учебном бою в этом случае вместо снарядов пушки работает только камера видеоконтроля. Однако внезапно раздалась очередь, и 30-мм снаряды поразили Су-30. Экипаж не пытался спасти машину и сразу катапультировался. Су-30 пролетел 2 км, потерял управление и разбился. Оба пилота спаслись. Как оказалось, российские военные совершили целую серию грубейших ошибок правил проведения учений, которые привели к инциденту.

1. Техники самолета не проверили отключение питания пушки в бортовой системе перед учебным боем.

2. Пилот самолета включил предохранительный тумблер управления пушкой, который нельзя было трогать.

3. Пилот до начала стрельбы должен был проверить отключение пушки, дав очередь в сторону от цели для контроля разрядки.

Это значит, что уровень боевой подготовки российской авиации просто смехотворный. Если такая организация в элитных полках на новейших самолетах, значит, боеспособность этих полков крайне низкая.

В инциденте "победу" одержал Су-35 из состава 790-го полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа, которая угрожает Украине на наших северных границах, уровень службы там безобразный. Не исключено, что пилот мог быть пьян, иначе как такое можно было натворить?

Был сбит вот этот Су-30М2 из состава 3-го полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который угрожает нашим восточным границам.

Фото: Юрий Бутусов / Facebook
Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Экспортная стоимость уничтоженного Су-30 – около $50 млн.

Реальная боеспособность российской авиации, как видно, не высока и гораздо ниже хвалебных рапортов.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, авиация, Юрий Бутусов, ПВО, ВВС, истребители, пилот, российские военные
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