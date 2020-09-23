Упавший в РФ истребитель Су-30 был случайно сбит во время учений – СМИ

Истребитель Су-30, который 22 сентября разбился в Тверской области РФ, был сбит во время военных учений. 23 сентября такую предварительную версию произошедшего озвучил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Собеседник агентства рассказал, что в Су-30 мог случайно попасть снаряд, выпущенный из другого воздушного судна.
Истребитель, по данным российских военных, упал в лесистой местности во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. По данным ТАСС, состояние пилотов удовлетворительное.
Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.